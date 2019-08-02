Яремчук заинтересовал Галатасарай

Новости спорта: Чемпион Турции хочет усилить атаку украинским нападающим.

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук находится в списке приоритетных трансферов турецкого "Галатасарая". Об этом сообщает Futbol Arena.

По информации турецкого издания, "Галатасарай" ищет усиление для атакующей линии, кандидатура украинца рассматривается уже длительное время. Информация об интересе к Яремчуку ранее уже появлялась.

В этом сезоне форвард уже забил три мяча за "Гент" в квалификации Лиги Европы.

Контракт с "Гентом" действует еще 2 года, Transfermarkt оценивает украинского нападающего в 3,8 млн евро.

Напомним, "Галатасарай" стал чемпионом Турции в прошлом сезоне и стартует в Лиге чемпионов с группового раунда.