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Яремчук заинтересовал Галатасарай

Яремчук заинтересовал Галатасарай
21:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Чемпион Турции хочет усилить атаку украинским нападающим.

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук находится в списке приоритетных трансферов турецкого "Галатасарая". Об этом сообщает Futbol Arena.

По информации турецкого издания, "Галатасарай" ищет усиление для атакующей линии, кандидатура украинца рассматривается уже длительное время. Информация об интересе к Яремчуку ранее уже появлялась.

В этом сезоне форвард уже забил три мяча за "Гент" в квалификации Лиги Европы.

Контракт с "Гентом" действует еще 2 года, Transfermarkt оценивает украинского нападающего в 3,8 млн евро.

Яремчук вновь забил гол в Лиге Европы (Видео)

Напомним, "Галатасарай" стал чемпионом Турции в прошлом сезоне и стартует в Лиге чемпионов с группового раунда.

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Футбол, Новости футбола, Роман Яремчук.
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