Новости спорта: Форвард сборной Аргентины Лионель Месси отстранен от игр за сборную на три месяца.

КОНМЕБОЛ принял решение дисквалифицировать аргентинского нападающего Лионеля Месси на срок три месяца за его комментарии о работе организации после Копа Америка 2019.

Напомним, что Лео Месси в матче за третье место на турнире против Чили получил красную карточку после чего заявил, что КОНМЕБОЛ сделал все возможное, чтобы Копа Америка выиграла сборная Бразилии.

Отметим, что на период дисквалификации Месси у сборной Аргентины назначены только три товарищеских матча против Чили, Мексики и Германии.

Кроме бана Месси также получил денежный штраф в размере 50 тысяч долларов.