Футбол: где и когда смотреть матчи второго тура УПЛ

Новости спорта: Второй тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги начнется в субботу, 3 августа, матчем на стадионе им. В.Бойко в Мариуполе.

Поединок "Мариуполя" и "Александрии" в 17.00 покажет телеканал "Футбол 2".

В параллельных матчах первого игрового дня черниговская "Десна" примет полтавскую "Ворсклу" (19.30; Униан), а ФК "Львов" встретится с киевским "Динамо" (19.30; "Футбол 2").

Завершится 2-й тур в воскресенье, 4 августа. Донецкий "Олимпик" на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского сыграет с "Колосом" из Ковалевки (17.00; "Футбол 1"), луганская "Заря" на "Славутич-Арене" в Запорожье сойдется с ФК "Днепр-1" (19.30; Униан), а чемпиону страны донецкому "Шахтеру" на ОСК "Металлист" в Харькове будут противостоять львовские "Карпаты".

После первого тура по 3 очка набрали "Шахтер", "Динамо", "Днепр-1", "Колос", "Львов" и "Заря".