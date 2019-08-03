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Суббота, 03.08.2019
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Футбол: где и когда смотреть матчи второго тура УПЛ

Футбол: где и когда смотреть матчи второго тура УПЛ
10:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Второй тур чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги начнется в субботу, 3 августа, матчем на стадионе им. В.Бойко в Мариуполе.

Поединок "Мариуполя" и "Александрии" в 17.00 покажет телеканал "Футбол 2".

В параллельных матчах первого игрового дня черниговская "Десна" примет полтавскую "Ворсклу" (19.30; Униан), а ФК "Львов" встретится с киевским "Динамо" (19.30; "Футбол 2").

Завершится 2-й тур в воскресенье, 4 августа. Донецкий "Олимпик" на столичном стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского сыграет с "Колосом" из Ковалевки (17.00; "Футбол 1"), луганская "Заря" на "Славутич-Арене" в Запорожье сойдется с ФК "Днепр-1" (19.30; Униан), а чемпиону страны донецкому "Шахтеру" на ОСК "Металлист" в Харькове будут противостоять львовские "Карпаты".

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После первого тура по 3 очка набрали "Шахтер", "Динамо", "Днепр-1", "Колос", "Львов" и "Заря".

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Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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