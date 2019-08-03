Скачать
Суббота, 03.08.2019
Свитолина упустила победу над Саккари на турнире в Сан-Хосе
Свитолина упустила победу над Саккари на турнире в Сан-Хосе
В Польше умер 38-летний боксер
В Польше умер 38-летний боксер
Майкл Баффер анонсировал бой Ломаченко на украинском
Майкл Баффер анонсировал бой Ломаченко на украинском
Месси отстранен от игр за сборную
Месси отстранен от игр за сборную

Шальке не стал продавать Коноплянку за 3,5 млн

Шальке не стал продавать Коноплянку за 3,5 млн
15:32 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта: Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка должен перейти в Бешикташ, однако клубы не могут договориться о стоимости игрока.

«Бешикташ» и «Шальке» не могут договориться о переходе украинского полузащитника Евгения Коноплянки.

Об этом сообщает Ajansspor.

Турецкий клуб предложил немцам за 29-летнего украинца 3,5 миллиона евро и полузащитника Дорухана Токеза, но клуб из Гельзенкирхена отказался.

Руководство «Шальке» напомнило представителям «Бешикташа», что покупало Коноплянку за 12,5 миллиона евро, поэтому 3,5 - слишком низкая плата.

«Коноплянка - техничный игрок, много команд хотели бы видеть его у себя. Что будет дальше, как решится финансовый вопрос - мы решим в ближайшее время.

Я думаю, что он уже заявил «Шальке», что хочет перейти в «Бешикташ». Посмотрим, сможем ли мы его подписать. Очень важны детали соглашения, мы не можем нарушать финансовый фэйр-плей.

В Бешикташе опровергли интерес к Коноплянке

Конечно, вероятность трансфера Коноплянки существует, как и Мартинса Инди и любого другого игрока. Есть определенные моменты, которые не соответствуют нашим приоритетам, но мы хотим завершить эти переходы», - сказал вице-президент «Бешикташа» Сердар Адали.

Контракт Коноплянки с «Шальке» рассчитан до конца сезона 2019/20. Transfermarkt оценивает украинца в 6,5 млн евро.

В стамбульском клубе Коноплянка должен заменить бывшего игрока киевского «Динамо» Джермейна Ленса. «Бешикташ» планирует расстаться с Ленсом из-за завышенных финансовых требований игрока.

«Бешикташ» по итогам прошлого сезона стал третьей командой Турции и стартует в еврокубках с группового раунда Лиги Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Бешикташ, ФК Шальке 04, Футбол, Евгений Коноплянка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Родригес дал первое интервью в качестве игрока Динамо
02 Тайсон Фьюри сразится с непобедимым шведом
03 Роналду поделился секретом своей великолепной физической формы
04 Динамо подписало форварда сборной Люксембурга Родригеса
05 "Приятно вернуться домой": Кучер о переходе в Карпаты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь