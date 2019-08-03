Шальке не стал продавать Коноплянку за 3,5 млн

Новости спорта: Вингер сборной Украины Евгений Коноплянка должен перейти в Бешикташ, однако клубы не могут договориться о стоимости игрока.

«Бешикташ» и «Шальке» не могут договориться о переходе украинского полузащитника Евгения Коноплянки.

Об этом сообщает Ajansspor.

Турецкий клуб предложил немцам за 29-летнего украинца 3,5 миллиона евро и полузащитника Дорухана Токеза, но клуб из Гельзенкирхена отказался.

Руководство «Шальке» напомнило представителям «Бешикташа», что покупало Коноплянку за 12,5 миллиона евро, поэтому 3,5 - слишком низкая плата.

«Коноплянка - техничный игрок, много команд хотели бы видеть его у себя. Что будет дальше, как решится финансовый вопрос - мы решим в ближайшее время.

Я думаю, что он уже заявил «Шальке», что хочет перейти в «Бешикташ». Посмотрим, сможем ли мы его подписать. Очень важны детали соглашения, мы не можем нарушать финансовый фэйр-плей.

Конечно, вероятность трансфера Коноплянки существует, как и Мартинса Инди и любого другого игрока. Есть определенные моменты, которые не соответствуют нашим приоритетам, но мы хотим завершить эти переходы», - сказал вице-президент «Бешикташа» Сердар Адали.

Контракт Коноплянки с «Шальке» рассчитан до конца сезона 2019/20. Transfermarkt оценивает украинца в 6,5 млн евро.

В стамбульском клубе Коноплянка должен заменить бывшего игрока киевского «Динамо» Джермейна Ленса. «Бешикташ» планирует расстаться с Ленсом из-за завышенных финансовых требований игрока.

«Бешикташ» по итогам прошлого сезона стал третьей командой Турции и стартует в еврокубках с группового раунда Лиги Европы.