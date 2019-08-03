Агент Родригеса: "Динамо" сработало быстрее и конкретнее остальных

Новости спорта: По словам агента Жерсона Родригеша, киевское Динамо очень организованно согласовало трансфер игрока.

Вчера Жерсон Родригеш официально стал игроком «Динамо». Агент игрока Ахмед Нума рассказал о трансфере в киевский клуб:

«Предложения от других клубов были. Персоной Родригеша интересовались и в Европе, и в Японии. Но интересы игрока на первом месте. Он хотел выступать в еврокубках, хотел играть в сильной европейской команде. Мы представляли, что такое «Динамо», какая роль у этого клуба в европейском футболе и нас этот вариант устраивал.

«Динамо» сработало быстрее и конкретнее остальных претендентов на игрока. Это был пример правильно организованного трансфера, когда дел больше, чем разговоров. В конечном итоге выбор был за самим Жерсоном, а он решил, что «Динамо» это правильный клуб для него.

У «Джубило Иваты» были выгодные предложения от других японских клубов, но руководство клуба не хотело продавать его в Японию, в другой местный клуб. Мы очень благодарны руководству «Динамо» за профессиональный подход в этой сделке».