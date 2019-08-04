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Клопп: Зачем начинать так рано? Евро-2020?

Клопп: Зачем начинать так рано? Евро-2020?
05:58 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Наставник "красных" Юрген Клопп сравнил период начала сезона в Англии и Италии.

Новый сезон чемпионата Англии стартует 9-го августа, а наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп не понимает, почему Англии нужно начинать раньше всех остальных.

«Не понимаю, почему АПЛ начинает так рано. Нужно этот вопрос обсудить. Я разговаривал с Карло Анчелотти - в Италии 20 клубов, а сезон начинается 24-го августа».

«Защитник «Наполи» Кулибали играл на Кубке Африки вместе с Мане, но получил 4 недели отдыха. Он еще отдыхает, а Садио уже работает с «Ливерпулем».

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«Зачем начинать так рано? Евро-2020? Но в Италии и других странах начинают позже», - сказал Клопп.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, Юрген Клопп.
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