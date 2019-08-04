Вальядолид выигрывает борьбу за Лунина

Новости спорта: Андрей Лунин с большой вероятностью не будет играть за Реал в этом сезоне.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин очень близок к тому, чтобы отправиться в аренду в «Вальядолид», сообщает Diario de Valladolid.

Переговоры находятся на продвинутой стадии, 20-летний украинец очень близок к подписанию контракта с «Вальядолидом».

«Леганес» и «Бетис», похоже, ослабли в своем желании заполучить вратаря.

Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан уже решил, что он останется только с Тибо Куртуа и Кейлором Навасом в качестве вратарей.

«Реал» не хочет, чтобы Лунин оставался без практики.

Президенты клубов Роналдо и Флорентино Перес находятся в хороших отношениях, что может ускорить переход.

Основной вратарь «Валядолида» – 30-летний испанец Жорди Масип. Он в прошлом сезоне сыграл 35 матчей, пропустил 45 голов и в 9 встречах оставил ворота сухими.