Скачать
Воскресенье, 04.08.2019
Результаты квалификации Гран-при Венгрии: Ферстаппен берет поул
Квалификация Гран-при Венгрии: Ферстаппен берет поул
В Польше умер 38-летний боксер
В Польше умер 38-летний боксер
Майкл Баффер анонсировал бой Ломаченко на украинском
Майкл Баффер анонсировал бой Ломаченко на украинском
Месси отстранен от игр за сборную
Месси отстранен от игр за сборную

Вальядолид выигрывает борьбу за Лунина

Вальядолид выигрывает борьбу за Лунина
03:27 Сегодня Телеграф ua.tribuna

Новости спорта: Андрей Лунин с большой вероятностью не будет играть за Реал в этом сезоне.

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин очень близок к тому, чтобы отправиться в аренду в «Вальядолид», сообщает Diario de Valladolid.

Переговоры находятся на продвинутой стадии, 20-летний украинец очень близок к подписанию контракта с «Вальядолидом».

«Леганес» и «Бетис», похоже, ослабли в своем желании заполучить вратаря.

Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан уже решил, что он останется только с Тибо Куртуа и Кейлором Навасом в качестве вратарей.

«Реал» не хочет, чтобы Лунин оставался без практики.

Реал предложил Лунина новичку Примеры

Президенты клубов Роналдо и Флорентино Перес находятся в хороших отношениях, что может ускорить переход.

Основной вратарь «Валядолида» – 30-летний испанец Жорди Масип. Он в прошлом сезоне сыграл 35 матчей, пропустил 45 голов и в 9 встречах оставил ворота сухими.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Реал, ФК Вальядолид, Зинедин Зидан, ФК Леганес, Андрей Лунин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хацкевич отправил Шапаренко в дубль: причина
02 Гвардиолу задели слова Клоппа о богатстве Манчестер Сити
03 Динамо перед Брюгге разгромило ФК Львов
04 Вест Хэм с Ярмоленко по пенальти проиграл Атлетику
05 Супертяж Бриггс показал плантацию каннабиса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь