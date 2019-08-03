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Гвардиолу задели слова Клоппа о богатстве Манчестер Сити

Гвардиолу задели слова Клоппа о богатстве Манчестер Сити
18:38 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Испанский наставник МанСити Хосеп Гвардиола ответил на колкие слова тренера Ливерпуля Юргена Клоппа.

Недавно тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, поясняя низкую трансферную активность клуба, сказал, что «Красные» не живут в сказке, как «Манчестер Сити» или ПСЖ, поэтому не могут тратить каждый год по 200 миллионов.

Наставника «Сити» Хосепа Гвардиолу это обидело.

«Меня это задело. То, что мы тратим по 200 миллионов, правдой не является. Мне это не нравится. Прошлым летом мы потратили 17 миллионов на одного игрока».

«Мы не можем позволить себе каждый раз тратить по 200 миллионов. Как и «Ливерпуль». Прошлым летом они потратили больше 200 миллионов, а сейчас они почти никого не подписывают».

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«Мы подписали Родри и все. Такова реальность. Мы не можем тратить много каждый раз», - сказал Гвардиола.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, ФК Ливерпуль, АПЛ, Юрген Клопп, Хосеп Гвардиола.
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