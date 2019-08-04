Барселона готова возобновить переговоры по Неймару

Новости спорта: Бразилец Неймар все еще может вернуться на Камп Ноу.

Как сообщает Goal, Барселона намерена вновь начать диалог с ПСЖ относительно трансфера нападающего Неймара.

По данным источника, каталонцы сейчас заняты вопросом пополнения бюджетных средств и разгрузки зарплатной ведомости за счет продажи или аренды своих футболистов.

Отмечается, что парижане продолжают требовать за Неймара 222 миллиона евро. Также известно, что сам игрок хотел бы вернуться в стан "блаугранас".

Ранее сообщалось, что Барселона готова отдать в аренду полузащитника Филиппе Коутиньо за 25-30 миллионов евро.