Милан подписал лучшего футболиста КАН-2019

Новости спорта: Исмаэль Беннасер пополнил состав Милана.

Милан на официальном сайте объявил о переходе в команду полузащитника Эмполи Исмаэля Беннасера.

21-летний алжирский хавбек прошел медобследование еще 23 июля, после чего заключил с россонери пятилетний контракт с ежегодным окладом 1,5 млн евро. Однако поскольку игрок был в отпуске после участия в Кубке африканских наций, то о трансфере было объявлено только сейчас, когда Беннасер вернулся из отпуска.

В прошлом сезоне центральный полузащитник отыграл 38 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

Отметим, что Исмаэль Беннасер этим летом выиграл Кубок африканских наций в составе сборной Алжира и стал лучшим игроком турнира.