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Милан подписал лучшего футболиста КАН-2019

Милан подписал лучшего футболиста КАН-2019
12:31 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Исмаэль Беннасер пополнил состав Милана.

Милан на официальном сайте объявил о переходе в команду полузащитника Эмполи Исмаэля Беннасера.

21-летний алжирский хавбек прошел медобследование еще 23 июля, после чего заключил с россонери пятилетний контракт с ежегодным окладом 1,5 млн евро. Однако поскольку игрок был в отпуске после участия в Кубке африканских наций, то о трансфере было объявлено только сейчас, когда Беннасер вернулся из отпуска.

В прошлом сезоне центральный полузащитник отыграл 38 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами.

Отметим, что Исмаэль Беннасер этим летом выиграл Кубок африканских наций в составе сборной Алжира и стал лучшим игроком турнира.

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ФК Милан, Футбол, Новости футбола, КАН 2019, Исмаэль Беннасер.
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