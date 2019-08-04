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Ливерпуль - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча за Суперкубок

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Ливерпуль - Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча за Суперкубок
16:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Прямая трансляция матча за Суперкубок Англии между Ливерпулем и Манчестер Сити.

В воскресенье, 4 августа, состоится матч Суперкубка Англии между "Ливерпулем" и чемпионом страны "Манчестер Сити". Игра пройдет в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".

Обслуживать матч будет арбитр Мартин Аткинсон.

Действующий чемпион Лиги чемпионов "Ливерпуль" и победитель АПЛ "Манчестер Сити" откроют футбольный сезон в Англии.

ЛИВЕРПУЛЬ 0:1 МАНЧЕСТЕР СИТИ

Гол: Стерлинг 12

31' - Неудачный пас почти через все поле. Мохамед Салах (Ливерпуль) делает все возможное, дабы зацепиться за мяч, но не в этот раз. Мяч покинул пределы поля. Манчестер Сити введет мяч в игру ударом от ворот.

24' - Вторая атака Ливерпуля с участием Саллаха, но пока защита горожан справляется.

17' - Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) мог удваивать счет - Алиссон поймал мяч.

13' - Замена: Лерой Сане из-за травмы покидает поле. Габриэл Жезус вышел в нападение Ман Сити.

12' - ГОЛ! Отличный командный гол! Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) был свободен в штрафной, и это заметил Давид Сильва, который отдал ему отличный пас, затем последовал голевой удар в левый угол ворот. 0:1!

9' - Лерой Сане (Манчестер Сити) просит помощи врачей жестами. Возможно, он получил серьезную травму.

6' - Роберто Фирмино (Ливерпуль) получает мяч и наносит удар по воротам, но Клаудио Браво не имел сложностей с этим мячом.

4' - Лерой Сане (Манчестер Сити) должен был забивать после передачи, которую сделал Рахим Стерлинг, но пробил мимо ворот.

1' - Ливерпуль высоко прессингует игроков Ман Сити, но горожанам удается выйти из под давления.

Матч начался

16:55 Команды на поле. Стадион забит под завязку.

СОСТАВЫ

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум — Салах, Фирмино, Ориги

Запасные: Миньоле, Ловрен, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Лаллана, Шакири, Матип

Манчестер Сити: Браво — Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко — Де Брюйне, Родри, Д. Силва — Б. Силва, Стерлинг, Сане

Запасные: Эдерсон, Гюндоган, Габриэль Жезус, Агуэро, Анхелиньо, Фоден, Гарсия

Между собой команды провели в общей сложности 184 матча. 90 побед в этих встречах одержал "Ливерпуль". "Манчестер Сити" выиграл 46 игр при 48 ничьих. Разница мячей 325-241 в пользу "Ливерпуля".

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