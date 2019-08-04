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Гол Зинченко в серии пенальти принес Манчестер Сити Суперкубок Англии

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Гол Зинченко в серии пенальти принес Манчестер Сити Суперкубок Англии
19:13 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: «Манчестер Сити» выиграл Суперкубок Англии, победив «Ливерпуль» в серии пенальти.

В матче Суперкубка Англии «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль». Основное время матча завершилось со счётом 1:1, а серию пенальти лучше исполнили игроки действующего чемпиона Англии. Встреча прошла в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Первый гол в игре был забит уже на 12-й минуте. Автором забитого мяча стал Рахим Стерлинг. Результативной передачей отметился Давид Сильва. «Ливерпулю» удалось сравнять счёт на 77-й минуте. После подачи со штрафного Вирджил ван Дейк скинул мяч на Жоэля Матипа, а тот отправил мяч с нескольких метров в ворота Клаудио Браво.

Ливерпуль - Манчестер Сити: события матча за Суперкубок

Напомним, в минувшем сезоне «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, «Ливерпуль» финишировал вторым. В турнирной таблице команды разделило всего одно очко.

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ФК Манчестер Сити, ФК Ливерпуль, Суперкубок Англии, АПЛ, Новости спорта.
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