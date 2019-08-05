Скачать
Понедельник, 05.08.2019
Гол Зинченко в серии пенальти принес Манчестер Сити Суперкубок Англии
Гол Зинченко в серии пенальти принес Манчестер Сити Суперкубок Англии
Паскаль стал официальным претендентом на титул Гвоздика
Паскаль стал официальным претендентом на титул Гвоздика
Украинский борец завоевал "золото" на чемпионате мира среди кадетов
Украинский борец завоевал "золото" на чемпионате мира среди кадетов
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

Руни хочет вернуться в Манчестер Юнайтед

Руни хочет вернуться в Манчестер Юнайтед
01:59 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Уэйн Руни хочет войти в тренерский штаб Манчестер Юнайтед.

Нападающий Ди Си Юнайтед Уэйн Руни намерен вернуться в Манчестер Юнайтед в качестве тренера. Футболист хочет вернуться в родной клуб после завершения карьеры игрока, сообщает The Sun.

По информации источника, Руни планирует отработать контракт в клубом из MLS, которій действует до 31 декабря 2021 года, после чего завершить карьеру и вернуться к "красным дьяволам".

Руни играл за Манчестер Юнайтед с 2004 по 2017 год, приняв участие в 559 матчах, забив 253 гола и совершив 146 ассистов.

В нынешнем сезоне в MLS Руни провел 22 матча и забил 11 голов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сборная Англии, ФК Манчестер Юнайтед, АПЛ, Уэйн Руни.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гол Зинченко в серии пенальти принес Манчестер Сити Суперкубок Англии
02 Уайлдер и Фьюри подписали контракт на бой
03 Клопп: Я не могу быть разочарован
04 Шахтер разгромил Карпаты со счетом 3:0
05 Умер известный баскетбольный тренер Воронин
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь