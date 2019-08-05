Руни хочет вернуться в Манчестер Юнайтед

Новости спорта: Уэйн Руни хочет войти в тренерский штаб Манчестер Юнайтед.

Нападающий Ди Си Юнайтед Уэйн Руни намерен вернуться в Манчестер Юнайтед в качестве тренера. Футболист хочет вернуться в родной клуб после завершения карьеры игрока, сообщает The Sun.

По информации источника, Руни планирует отработать контракт в клубом из MLS, которій действует до 31 декабря 2021 года, после чего завершить карьеру и вернуться к "красным дьяволам".

Руни играл за Манчестер Юнайтед с 2004 по 2017 год, приняв участие в 559 матчах, забив 253 гола и совершив 146 ассистов.

В нынешнем сезоне в MLS Руни провел 22 матча и забил 11 голов.