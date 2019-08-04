Гвардиола: Это было хорошее испытание для обеих команд

Новости спорта: Испанец отметил, что это был невероятный финал.

Главный тренер Манчестер Сити прокомментировал победу команды над Ливерпулем в матче за Суперкубок Англии (1:1, 5:4 по пен.). Менеджер отметил, что это был тяжелый поединок для обеих команд, и он не знает, чего ожидать от предстоящего сезона.

«Невероятный финал в исполнении обеих сторон. Ни одна команда не могла доминировать в течение 90 минут. У нас были действительно хорошие моменты, но в последние 15 минут мы устали и у Ливерпуля были шансы вырвать победу», — цитирует Гвардиолу BBC Sport.

«Это было хорошее испытание для обеих команд. Игрокам было бы хорошо осознать, с чем они столкнутся в этом сезоне. На этом уровне разница ничтожна. Манчестер Юнайтед вернется на свои позиции, Арсенал, Тоттенхэм, Челси… Я не знаю, что будет».

Следующий матч команда Гвардиолы проведет 10 августа на выезде против Вест Хэма в рамках первого тура АПЛ.