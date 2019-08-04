Курица едва не сорвала футбольный матч (Видео)

Новости спорта: Ее выпустили на газон в знак протеста.

Матч первого тура чемпионата Нидерландов Хераклес — Херенвен (0:4) был прерван на первых минутах. Виной этому стала акция протеста фанатов хозяев поля.

Болельщики Хераклеса в начале матча забросали поле яйцами и выпустили на газон курицу породы силки. Она некоторое время убегала от футболистов, пока ее не поймал один из работников клуба.

Таким образом, фанаты бастуют против переименования стадиона. С 1 июля арена Хераклеса называется Эрве Асито, в честь нового спонсора клуба. Первое слово нового названия связано с Твенте, принципиальным соперником Хераклеса, что и вызывает негодование у болельщиков.

Следующий матч Хераклес проведет 11 августа против Фортуны, Херенвен в этот же день сыграет против Фейенорда.