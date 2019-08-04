Шахтер разгромил Карпаты со счетом 3:0

Новости спорта: Команда Луиша Каштру забила три безответных мяча.

Сегодня состоялась игра второго тура УПЛ — на ОСК Металлист Шахтер принимал Карпаты. Дончане одержали уверенную победу со счетом 3:0.

Карпаты держали оборону вплоть до 40-й минуты, но до перерыва пропустили дважды. Сначала передачей Алана Патрика воспользовался Марлос, а через 5 минут свой премьерный мяч в этом розыгрыше УПЛ записал на свой счет Жуниор Мораес. После перерыва точку в матче поставил Исмаили, которому ассистировал Марлос.

Отметим дебют в составе Шахтера 18-летнего форварда Даниила Сикана, который во втором тайме вышел на поле вместо Жуниора Мораеса.

Как итог, Шахтер с шестью очками в активе делит лидерство в чемпионате с Динамо и Колосом, а вот Карпаты в этом розыгрыше УПЛ пока не имеют в активе ни набранных очков, ни даже забитых мячей. В следующем туре львовяне дома будут принимать Мариуполь, а вот Шахтер в центральном матче третьего тура в гостях сыграет против Динамо.