Заря сумела отыграться в матче против Днепра-1

Новости спорта: Новичок УПЛ вновь не проиграл.

В матче второго тура УПЛ Заря дома сыграла вничью с СК Днепр-1 со счетом 1:1.

Новичок УПЛ вышел вперед перед перерывом. Игорь Когут головой замкнул навес Сергея Булецы с углового.

Заря отыгралась в середине второго тайма. Владислав Кочергин мощным ударом пробил точно в угол ворот днепрян.

После этой ничьи Заря и СК Днепр-1 набрали по 4 очка и делят 4-5 места в турнирной таблице УПЛ.

Следующий матч луганская команда проведет в четверг, 8 августа, против ЦСКА из Софии в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. СК Днепр-1 11 августа дома сыграет против Десны.

Заря — Днепр-1 1:1

Голы: Кочергин, 70 — Когут, 45+3

Заря: Шевченко — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Кочергин, Юрченко, Хомченовский (Лунев, 62) — Будковский, Громов (Леднев, 80)

Днепр-1: Клищук — Сафронов, Лопыренок (Гуйе, 78), Логинов, Полевой — Батагов, Когут — Булеца (Вакулко, 67), Назаренко (Снижко, 90+3), Чичиков — Супряга

Предупреждения: Вернидуб, Хомченовский, Чеберко — Сафронов, Батагов, Назаренко, Когут, Клищук