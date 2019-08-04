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Заря сумела отыграться в матче против Днепра-1

Заря сумела отыграться в матче против Днепра-1
21:52 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: ФК Заря

Новости спорта: Новичок УПЛ вновь не проиграл.

В матче второго тура УПЛ Заря дома сыграла вничью с СК Днепр-1 со счетом 1:1.

Новичок УПЛ вышел вперед перед перерывом. Игорь Когут головой замкнул навес Сергея Булецы с углового.

Заря отыгралась в середине второго тайма. Владислав Кочергин мощным ударом пробил точно в угол ворот днепрян.

После этой ничьи Заря и СК Днепр-1 набрали по 4 очка и делят 4-5 места в турнирной таблице УПЛ.

Следующий матч луганская команда проведет в четверг, 8 августа, против ЦСКА из Софии в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. СК Днепр-1 11 августа дома сыграет против Десны.

Шахтер разгромил Карпаты со счетом 3:0

Заря — Днепр-1 1:1

Голы: Кочергин, 70 — Когут, 45+3

Заря: Шевченко — Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко — Иванисеня — Кочергин, Юрченко, Хомченовский (Лунев, 62) — Будковский, Громов (Леднев, 80)

Днепр-1: Клищук — Сафронов, Лопыренок (Гуйе, 78), Логинов, Полевой — Батагов, Когут — Булеца (Вакулко, 67), Назаренко (Снижко, 90+3), Чичиков — Супряга

Предупреждения: Вернидуб, Хомченовский, Чеберко — Сафронов, Батагов, Назаренко, Когут, Клищук

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ФК Шахтер, ФК Заря, УПЛ, Новости футбола.
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