Брюгге подписало голкипера Ливерпуля перед матчами с Динамо

Новости спорта: Симон Миньоле продолжит карьеру в Брюгге.

Голкипер Ливерпуля Симон Миньоле продолжит карьеру в Брюгге, сообщает официальный сайт бельгийского гранда. Вратарь подписал с новым клубом пятилетний контракт.

Ранее журналист Джеймс Пирс, сообщал, что трансфер Миньоле обойдется бельгийскому гранду в 7 миллионов евро. Брюгге хотел завершить переход Симона в ближайшее время, чтобы успеть заявить голкипера на поединок квалификации Лиги чемпионов против Динамо.

Отметим, что в последних матчах место в воротах бельгийцев занимал 24-летний американец Итан Хорват. Запасные голкиперы команды — 22-летний Карло Летица и 18-летний Ник Шинтон.

Миньоле присоединился к Ливерпулю в 2013 году, перейдя из Сандерленда. В прошлом сезоне бельгиец довольствовался ролью запасного вратаря, сыграв лишь в двух матчах.

Ливерпуль вчера проиграл в серии пенальти Манчестер Сити в матче за Суперкубок Англии. Миньоле весь поединок провел на скамейке запасных.

Брюгге во вторник, 6 августа, сыграет против Динамо. Начало поединка в 21:30 по киевскому времени.