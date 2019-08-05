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Брюгге подписало голкипера Ливерпуля перед матчами с Динамо

Брюгге подписало голкипера Ливерпуля перед матчами с Динамо
07:24 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Twitter

Новости спорта: Симон Миньоле продолжит карьеру в Брюгге.

Голкипер Ливерпуля Симон Миньоле продолжит карьеру в Брюгге, сообщает официальный сайт бельгийского гранда. Вратарь подписал с новым клубом пятилетний контракт. 

Ранее журналист Джеймс Пирс, сообщал, что трансфер Миньоле обойдется бельгийскому гранду в 7 миллионов евро. Брюгге хотел завершить переход Симона в ближайшее время, чтобы успеть заявить голкипера на поединок квалификации Лиги чемпионов против Динамо.

Отметим, что в последних матчах место в воротах бельгийцев занимал 24-летний американец Итан Хорват. Запасные голкиперы команды — 22-летний Карло Летица и 18-летний Ник Шинтон.

Миньоле присоединился к Ливерпулю в 2013 году, перейдя из Сандерленда. В прошлом сезоне бельгиец довольствовался ролью запасного вратаря, сыграв лишь в двух матчах.

Ливерпуль вчера проиграл в серии пенальти Манчестер Сити в матче за Суперкубок Англии. Миньоле весь поединок провел на скамейке запасных.

Брюгге во вторник, 6 августа, сыграет против Динамо. Начало поединка в 21:30 по киевскому времени.

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ФК Ливерпуль, Футбол, АПЛ, ФК Брюгге, Новости футбола, Симон Миньоле.
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