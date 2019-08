Барселона обыграла Арсенал и завоевала Кубок Гампера

Барселона и Арсенал встретились в матче за Кубок Жоана Гампера.

Англичане открыли счет в поединке благодаря голу Пьера-Эмерика Обамеянга на 36-й минуте. Каталонцы включились в борьбу во втором тайме - на 69-й минуте счет сравнялся благодаря автоголу Эйнсли Мейтленд-Найлза, а на 90-й минуте победу "сине-гранатовым" обеспечил Луис Суарес.

Новичок Барселоны Френки Де Йонг стал лучшим игроком матча:

You voted for him as the @EstrellaDammUK MVP

@DeJongFrenkie21 pic.twitter.com/A6Jg7oY401