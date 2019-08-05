Барселона обыграла Арсенал и завоевала Кубок Гампера

Новости спорта: Каталонцы были вынуждены отыгрываться по ходу матча, но сумели завоевать трофей.

Барселона и Арсенал встретились в матче за Кубок Жоана Гампера.

Англичане открыли счет в поединке благодаря голу Пьера-Эмерика Обамеянга на 36-й минуте. Каталонцы включились в борьбу во втором тайме - на 69-й минуте счет сравнялся благодаря автоголу Эйнсли Мейтленд-Найлза, а на 90-й минуте победу "сине-гранатовым" обеспечил Луис Суарес.

Новичок Барселоны Френки Де Йонг стал лучшим игроком матча:

Барселона – Арсенал 2:1

Голы: Мейтленд-Найлз, 69 (в свои ворота), Суарес, 90 – Обамеянг, 36.

Барселона: Нето (Тер Штеген, 46) – Семеду (Ваге, 63), Пике (Ленгле, 46), Умтити (Тодибо, 46), Альба (Миранда, 63) – Ракитич (Аленья, 46), Де Йонг (Бускетс, 46), Пуиг (Серхи Роберто, 46) – Дембеле (Суарес, 63), Гризманн (Колладо, 79), Карлес Перес (Рафинья, 46).

Арсенал: Лено – Мейтленд-Найлз, Чеймберс, Папастатопулос (Мустафи, 87), Монреаль (Колашинац, 46) – Уиллок (Себальос, 72), Джака (Торрейра, 86) – Мхитарян (Сака, 71), Озил (Мартинелли, 73), Нельсон (Гендузи, 46) – Обамеянг (Нкетиа, 86).