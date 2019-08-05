Скачать
Понедельник, 05.08.2019
Гол Зинченко в серии пенальти принес Манчестер Сити Суперкубок Англии
Гол Зинченко в серии пенальти принес Манчестер Сити Суперкубок Англии
Паскаль стал официальным претендентом на титул Гвоздика
Паскаль стал официальным претендентом на титул Гвоздика
Украинский борец завоевал "золото" на чемпионате мира среди кадетов
Украинский борец завоевал "золото" на чемпионате мира среди кадетов
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

Барселона обыграла Арсенал и завоевала Кубок Гампера

Барселона обыграла Арсенал и завоевала Кубок Гампера
07:40 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Каталонцы были вынуждены отыгрываться по ходу матча, но сумели завоевать трофей.

Барселона и Арсенал встретились в матче за Кубок Жоана Гампера.

Англичане открыли счет в поединке благодаря голу Пьера-Эмерика Обамеянга на 36-й минуте. Каталонцы включились в борьбу во втором тайме - на 69-й минуте счет сравнялся благодаря автоголу Эйнсли Мейтленд-Найлза, а на 90-й минуте победу "сине-гранатовым" обеспечил Луис Суарес.

Новичок Барселоны Френки Де Йонг стал лучшим игроком матча:

Барселона – Арсенал 2:1

Голы: Мейтленд-Найлз, 69 (в свои ворота), Суарес, 90 – Обамеянг, 36.

Барселона: Нето (Тер Штеген, 46) – Семеду (Ваге, 63), Пике (Ленгле, 46), Умтити (Тодибо, 46), Альба (Миранда, 63) – Ракитич (Аленья, 46), Де Йонг (Бускетс, 46), Пуиг (Серхи Роберто, 46) – Дембеле (Суарес, 63), Гризманн (Колладо, 79), Карлес Перес (Рафинья, 46).

Арсенал: Лено – Мейтленд-Найлз, Чеймберс, Папастатопулос (Мустафи, 87), Монреаль (Колашинац, 46) – Уиллок (Себальос, 72), Джака (Торрейра, 86) – Мхитарян (Сака, 71), Озил (Мартинелли, 73), Нельсон (Гендузи, 46) – Обамеянг (Нкетиа, 86).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), ФК Барселона, Футбол, Ла Лига, Новости футбола, Кубок Гампера.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гол Зинченко в серии пенальти принес Манчестер Сити Суперкубок Англии
02 Уайлдер и Фьюри подписали контракт на бой
03 Клопп: Я не могу быть разочарован
04 Шахтер разгромил Карпаты со счетом 3:0
05 Руни хочет вернуться в Манчестер Юнайтед
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь