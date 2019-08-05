Наставник Аталанты рассказал о сильных сторонах Малиновского

Новости спорта: Специалист ждет, что украинец как можно скорее адаптируется в новом клубе.

Главный тренер итальянской Аталанты Джан Пьеро Гасперини заявил, что новичок команды Руслан Малиновский не будет играть с первых минут, пока не адаптируется в команде. Специалиста цитирует Football-Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

"Руслан - очень качественный футболист. Он обладает характером и уверенно работает с мячом. Однако, пока что я не рассчитываю на него как на игрока основного состава.

Чтобы играть, ему нужно быстрее адаптироваться в новой для себя команде. Сейчас он - подмена Алехандро Гомесу", - сказал Гасперини.

Напомним, Малиновский перебрался в Аталанту летом 2019-го года из бельгийского Генка.

В товарищеском матче против Норвича Руслан отметился результативным пасом. Однако, несколько дней назад Аталанта, с Малиновским в составе, проиграла бывшему чемпиону Англии.