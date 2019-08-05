Скачать
Понедельник, 05.08.2019
Динамо отправилось в Бельгию на матч с Брюгге: состав киевлян
Динамо отправилось в Бельгию на матч с Брюгге: состав киевлян
Паскаль стал официальным претендентом на титул Гвоздика
Паскаль стал официальным претендентом на титул Гвоздика
Украинский борец завоевал "золото" на чемпионате мира среди кадетов
Украинский борец завоевал "золото" на чемпионате мира среди кадетов
Мариуполь и Заря узнали имена потенциальных соперников в Лиге Европы
Мариуполь и Заря узнали имена потенциальных соперников в Лиге Европы

Наставник Аталанты рассказал о сильных сторонах Малиновского

Наставник Аталанты рассказал о сильных сторонах Малиновского
15:50 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Специалист ждет, что украинец как можно скорее адаптируется в новом клубе.

Главный тренер итальянской Аталанты Джан Пьеро Гасперини заявил, что новичок команды Руслан Малиновский не будет играть с первых минут, пока не адаптируется в команде. Специалиста цитирует Football-Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

"Руслан - очень качественный футболист. Он обладает характером и уверенно работает с мячом. Однако, пока что я не рассчитываю на него как на игрока основного состава.

Чтобы играть, ему нужно быстрее адаптироваться в новой для себя команде. Сейчас он - подмена Алехандро Гомесу", - сказал Гасперини.

Напомним, Малиновский перебрался в Аталанту летом 2019-го года из бельгийского Генка.

В товарищеском матче против Норвича Руслан отметился результативным пасом. Однако, несколько дней назад Аталанта, с Малиновским в составе, проиграла бывшему чемпиону Англии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Аталанта, Футбол, Джан Пьеро Гасперини, Новости футбола, Руслан Малиновский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гол Зинченко в серии пенальти принес Манчестер Сити Суперкубок Англии
02 Уайлдер и Фьюри подписали контракт на бой
03 Руни хочет вернуться в Манчестер Юнайтед
04 Денисов: Трансляция УПЛ на 2+2 осуществляется незаконно
05 Клопп: Я не могу быть разочарован
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь