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Ливерпуль нашел замену Миньоле

Ливерпуль нашел замену Миньоле
21:18 Сегодня Телеграф Хспорт

Новости спорта: Ливерпуль может подписать экс-голкипера Вест Хэма Адриана на смену ушедшему Миньоле.

Ливерпуль может подписать экс-вратаря Вест Хэма Адриана, сообщает журналист The Times Поль Джойс на своей странице в Twitter.

Адриан сейчас находится в статусе свободного агента — по окончанию прошлого сезона он покинул Вест Хэм, за который выступал с 2013 года. В минувшей кампании 32-летний испанец был резервистом Лукаша Фабиански, и не провел в АПЛ ни одного матча — на счету Адриана лишь 5 поединков в кубковых турнирах.

Поиск Ливерпулем резервного голкипера объясняется уходом Симона Миньоле, который вчера подписал пятилетний контракт с Брюгге.

Ливерпуль уже открыл новый сезон — вчера команда Юргена Клоппа проиграла Манчестер Сити матч за Суперкубок Англии (1:1, 4:5 по пен.). В АПЛ мерсисайдцы стартуют 9 августа, когда дома будут принимать Норвич.

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Все по теме:

ФК Ливерпуль, ФК Вест Хэм Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Симон Миньоле.
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