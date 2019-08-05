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Вице-президент Барселоны исключил переход Неймара этим летом

Вице-президент Барселоны исключил переход Неймара этим летом
22:17 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Звездный бразилец хочет уйти из ПСЖ и вернуться в Ла Лигу.

Вице-президент Барселоны Хорди Кардонер прокомментировал слухи, связанные с возможным переходом нападающего ПСЖ Неймара в каталонский клуб.

Функционер ясно дал понять, что "сине-гранатовые" не рассматривают трансфер звездного бразильца этим летом.

"Как ранее говорил президент, вопрос о переходе Неймара сегодня не рассматривается. Все сложно. Мы заняли позицию наблюдателя. Мы знаем, что он несчастлив в Париже, но эту ситуацию будем решать не мы, а руководство ПСЖ.

Разговоров с ПСЖ по Неймару не было. Барселона и ПСЖ очень уважительно относятся друг к другу, и если будем когда-нибудь обсуждать кандидатуру Неймара, тогда и поговорим. Сегодня это исключено", – приводит слова Кардонера Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Неймар отказался играть за ПСЖ из-за желания вернуться в каталонский клуб. В свою очередь, руководство парижан надеется, что бразилец согласится остаться в клубе еще на сезон.

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ПСЖ, ФК Барселона, Футбол, Новости футбола.
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