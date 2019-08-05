Дибала может заменить Неймара в ПСЖ

Новости спорта: Чемпион Франции хочет усилить свои ряды аргентинским форвардом.

ПСЖ проявляет интерес к форварду Ювентуса Пауло Дибале, сообщает Goal со ссылкой на Corriere dello Sport.

Ранее главным претендентом на подписание аргентинца считался Манчестер Юнайтед, который рассматривал обмен форвардами с Ювентусом — Ромелу Лукаку был бы обменян на Паулу Дибалу. Сделка сорвалась из-за чрезвычайно высоких запросов аргентинского нападающего по зарплате.

Дибала с приходом Криштиану Роналду потерял статус стабильного игрока основы Ювентуса и забил только 10 голов в 45 матчах минувшей кампании во всех турнирах.

В это межсезонье ПСЖ подписал уже четырех новичков. Чемпион Франции оформил трансферы трех полузащитников: Андера Эрреры из Манчестер Юнайтед, Пабло Сарабии из Севильи, и Идрисса Гуйе из Эвертона, а также подписал голкипера Челси Марцина Булку.

ПСЖ уже открыл новый сезон — команда Томаса Тухеля одержала волевую победу над Ренном в матче за Суперкубок Франции (2:1). В Лиге 1 парижане возьмут старт 11 августа, когда дома будут принимать Ним.