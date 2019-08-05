Скачать
Понедельник, 05.08.2019
Динамо отправилось в Бельгию на матч с Брюгге: состав киевлян
Динамо отправилось в Бельгию на матч с Брюгге: состав киевлян
Паскаль стал официальным претендентом на титул Гвоздика
Паскаль стал официальным претендентом на титул Гвоздика
Украинский борец завоевал "золото" на чемпионате мира среди кадетов
Украинский борец завоевал "золото" на чемпионате мира среди кадетов
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

Назван лучший игрок второго тура УПЛ

Назван лучший игрок второго тура УПЛ
14:11 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Виталий Буяльский признан лучшим игроком второго тура УПЛ, сообщает официальный сайт Украинской Премьер-лиги.

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский признан лучшим игроком второго тура УПЛ, сообщает официальный сайт Украинской Премьер-лиги.

В голосовании за звание лучшего игрока Буяльский опередил своего одноклубника — полузащитника Динамо Сергея Сидорчука, хавбека Шахтера Марлоса, а также еще одного полузащитника — Виталия Вакулу из Мариуполя.

Напомним, что Буяльский в субботнем матче против ПФК Львов оформил дубль в концовке первого тайма — это помогло Динамо добыть разгромную победу со счетом 3:0.

Виталий Буяльский уже отправился вместе с Динамо в Бельгию, где завтра команду Александра Хацкевича ждет первая встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против Брюгге. Старт игры — 21:30 по киевскому времени. Трансляция матча запланирована телеканалом 2+2.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, УПЛ, Новости футбола, Виталий Буяльский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гол Зинченко в серии пенальти принес Манчестер Сити Суперкубок Англии
02 Уайлдер и Фьюри подписали контракт на бой
03 Руни хочет вернуться в Манчестер Юнайтед
04 Денисов: Трансляция УПЛ на 2+2 осуществляется незаконно
05 Клопп: Я не могу быть разочарован
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь