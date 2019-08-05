Назван лучший игрок второго тура УПЛ

Новости спорта: Виталий Буяльский признан лучшим игроком второго тура УПЛ, сообщает официальный сайт Украинской Премьер-лиги.

Полузащитник Динамо Виталий Буяльский признан лучшим игроком второго тура УПЛ, сообщает официальный сайт Украинской Премьер-лиги.

В голосовании за звание лучшего игрока Буяльский опередил своего одноклубника — полузащитника Динамо Сергея Сидорчука, хавбека Шахтера Марлоса, а также еще одного полузащитника — Виталия Вакулу из Мариуполя.

Напомним, что Буяльский в субботнем матче против ПФК Львов оформил дубль в концовке первого тайма — это помогло Динамо добыть разгромную победу со счетом 3:0.

Виталий Буяльский уже отправился вместе с Динамо в Бельгию, где завтра команду Александра Хацкевича ждет первая встреча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против Брюгге. Старт игры — 21:30 по киевскому времени. Трансляция матча запланирована телеканалом 2+2.