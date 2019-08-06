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Раджа Наингголан перебрался из Интера в Кальяри на правах аренды

Раджа Наингголан перебрался из Интера в Кальяри на правах аренды
04:55 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Полузащитник миланского Интера Раджа Наингголан следующий сезон проведет в Кальяри.

Бельгийский хавбек Раджа Наингголан вернулся в Кальяри, сообщил официальный сайт сардов. Аренда бельгийца у Интера рассчитана на один сезон.

Ранее Раджа выступал за Кальяри с 2010 по 2014 год, после чего ушел в Рому. На его счету 137 матчей и семь голов в составе сардов.

В сезоне-2018/19 Наингголан забил семь мячей в 36 играх за Интер, однако летом оказался ненужным новому тренеру команды Антонио Конте.

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Предполагается, что главной причиной возвращения Наингголана на Сардинию стала его жена Клаудия, которая больна раком. Возможно, пребывание в родных местах пойдет ей на пользу. Что касается самого Раджи, то он намерен в Кальяри доказать, что Интер ошибся, списав его со счетов.

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ФК Интер (Милан), ФК Кальяри, Футбол, Новости футбола, Раджа Наингголан.
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