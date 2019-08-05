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Мариуполь и Заря узнали имена потенциальных соперников в Лиге Европы

Мариуполь и Заря узнали имена потенциальных соперников в Лиге Европы
15:14 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинские клубы ФК Мариуполь и Заря узнали своих потенциальных соперников в заключительном этапе квалификации Лиги Европы.

Завершилась жеребьевка заключительного этапа квалификации Лиги Европы сезона-2019/2020.

В церемонии приняли участие два украинских клуба - Мариуполь и Заря, которые узнали, с кем могут встретиться в следующем этапе отбора.

Так, в случае прохода АЗ в третьем квалификационном раунде Мариуполь сыграет с кем-то из пары Антверпен (Бельгия) / Виктория (Чехия). Заря, в свою очередь, если окажется сильнее ЦСКА встретится с кем-то из пары Люцерн (Швейцария) / Эспаньол (Испания).

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Первые матчи стадии плей-офф состоятся 22 августа, а ответные - 29 августа.

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Лига Европы, ФК Заря, Футбол, Новости футбола, ФК Мариуполь.
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