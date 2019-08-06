Экс-защитник "Челси" Гэри Кэхилл близок к переходу в "Кристал Пэлас"

Новости спорта: "Кристал Пэлас" близок к подписанию контракта с бывшим игроком лондонского "Челси" Гэри Кэхиллом.

"Кристал Пэлас" близок к подписанию контракта с защитником Гэри Кэхиллом. Таким образом бывший капитан "Челси" может остаться в Лондоне.

Ранее английская пресса связывала опытного игрока с переходом в "Бернли". 33-летний футболист получил статус свободного агента после того, как в июне покинул "Стэмфорд Бридж", однако он не думал завершать карьеру и стремился играть на самом высоком уровне.

В прошедшем сезоне Кэхилл будучи капитаном "Челси", в основном, выходил на поле в Лиге Европы и Кубке Лиги. В июне он попрощался с болельщиками синих.

Заключительная игра с "Уотфордом" стала его 291-й матчем за "Челси", и за это время он забил 25 мячей. Кэхилл сыграл четыре матча в Лиге Европы и получил право на свой восьмой трофей в составе бывшего клуба.