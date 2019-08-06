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Ван Дейк дал ценный совет Магуайру

Ван Дейк дал ценный совет Магуайру
09:31 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Вирджил ван Дейк дал ценный совет новичку Манчестер Юнайтед Гарри Магуайру.

Защитник Ливерпуля Вирджил ван Дейк дал ценный совет новичку Манчестер Юнайтед Гарри Магуайру. Голландца цитирует Mirror.

"Очень хочется пожелать Магуайру всего самого наилучшего в новом клубе. Не хочется чтобы та цена, которую за него заплатили боссы МЮ каким то образом влияла на его игру.

Он будет испытывать давление, ведь теперь ему предстоит играть за великий клуб. Советую ему сосредоточится только на футболе и забыть о деньгах", - сказал ван Дейк.

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Гарри Магуайр перебрался в Манчестер Юнайтед из Лестера за 77 миллионов фунтов. Таким образом англичанин стал самым дорогим защитником в истории футбола.

Напомним, ранее Пеп Гвардиола рассказал, что Манчестер Сити не мог бы позволить себе трансфер Магуайра.

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ФК Ливерпуль, Футбол, МЮ, Новости футбола, Вирджил Ван Дейк.
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