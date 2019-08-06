Сидорчук: Лига чемпионов отличается от УПЛ

Новости спорта: Сергей Сидорчук посетил предматчевую пресс-конференцию накануне матча Лиги чемпионов Брюгге – Динамо.

Полузащитник Динамо Киев Сергей Сидорчук посетил предматчевую пресс-конференцию накануне матча Лиги чемпионов Брюгге – Динамо.

«Настрой боевой. После тяжелых матчей, которые были (у Динамо), настраиваемся на завтрашнюю игру», — сказал Сергей Сидорчук.

«Но помним, что такие раунды состоят из двух матчей. Это отличается от чемпионата страны — это Лига чемпионов. Но как бы мы завтра не сыграли, в Киеве не может быть каких-то проходных игр. Или что-то наподобие такого».

Матч Брюгге — Динамо состоится завтра, 6 августа. Старт — в 21:30 по киевскому времени. Трансляция поединка на телеканале 2+2.