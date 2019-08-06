Руни вскоре станет игроком Дерби Каунти

Новости спорта: В клубе Чемпиошипа легенда английского футбола станет играющим тренером.

Нападающий американского Ди Си Юнайтед Уэйн Руни прибыл в Англию для завершения переговоров с Дерби Каунти, сообщает Sky Sports.

Легендарный экс-форвард сборной Англии станет играющим наставником Баранов, при этом главным тренером останется Филлип Коку.

При этом у Руни по контракту с клубом МЛС остаются еще два года. В ноябре прошлого года он открыто заявлял, что планирует завершить карьеру в США.

Ранее Дерби Каунти послужил успешной стартовой площадкой для запуска тренерской карьеры Фрэнка Лампарда: спустя всего год после старта работы с Дерби в Чемпионшипе знаменитый экс-полузащитник возглавил Челси.