Бавария нашла замену Роббену в Аяксе

Новости спорта: Хаким Зийех является объектом трансферного интереса со стороны мюнхенской Баварии.

Вингер Аякса Хаким Зийех является объектом трансферного интереса со стороны мюнхенской Баварии, сообщает портал AD.nl.

Об интересе чемпиона Баварии было известно еще в мае. По информации издания, вопрос лишь в том, сколько еще мюнхенцы намерены тянуть с предложением.

Бавария находится в поисках вингеров после того, как клуб расстался с Франком Рибери и Арьеном Роббеном. Мюнхенцы нынешним летом пытались подписать Каллума Хадсона-Одои и Лероя Сане, но оба трансфера пока не увенчались успехом.

Также издание подтверждает интерес к полузащитнику Аякса Донни ван де Бееку со стороны мадридского Реала.

В прошлом сезоне Зийех сыграл в 49 матчах Аякса во всех турнирах, забив 21 гол и отдав 24 результативных передачи, и помог амстердамскому коллективу пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.