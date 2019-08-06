Бавария нашла замену Роббену в Аяксе

Вингер Аякса Хаким Зийех является объектом трансферного интереса со стороны мюнхенской Баварии, сообщает портал AD.nl.
Об интересе чемпиона Баварии было известно еще в мае. По информации издания, вопрос лишь в том, сколько еще мюнхенцы намерены тянуть с предложением.
Бавария находится в поисках вингеров после того, как клуб расстался с Франком Рибери и Арьеном Роббеном. Мюнхенцы нынешним летом пытались подписать Каллума Хадсона-Одои и Лероя Сане, но оба трансфера пока не увенчались успехом.
Также издание подтверждает интерес к полузащитнику Аякса Донни ван де Бееку со стороны мадридского Реала.
В прошлом сезоне Зийех сыграл в 49 матчах Аякса во всех турнирах, забив 21 гол и отдав 24 результативных передачи, и помог амстердамскому коллективу пробиться в полуфинал Лиги чемпионов.