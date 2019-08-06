Шахтер внес Борячука в заявку на сезон УПЛ

Новости спорта: Предыдущие два сезона украинский форвард провел на правах аренды в Мариуполе.

Шахтер внес в заявку на сезон нападающего Андрея Борячука, сообщает официальный сайт украинской Премьер-лиги. Форвард будет играть за Горняков под 23 номером.

Предыдущие два сезона Борячук отыграл в Мариуполе на правах аренды. В частности, по итогам кампании 2018/19 он провел в составе приазовцев 28 матчей, в которых забил 7 мячей, а также отдал 1 результативную передачу.

Ранее FootballHub передавал, что Борячук и Андрей Тотовицкий отправятся в аренду в Ференцварош.

Напомним, что этим летом Ференцварош уже арендовал двух игроков Шахтера — полузащитников Даниила Игнатенко и Александра Зубкова. Также цвета венгерского клуба защищает экс-хавбек Зари Игорь Харатин.

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич подтверждал желание Борячука поиграть в зарубежном чемпионате.

Шахтер в следующем туре Премьер-лиги сыграет в Киеве против Динамо. Матч состоится в субботу, 10 августа, начало — в 17:00.