Брюгге - Динамо: онлайн-трансляция матча

Новости спорта: Прямая трансляция первого матча квалификации Лиги чемпионов между Брюгге и Динамо.

Во вторник, 6 августа, в бельгийском Брюгге местный одноименный клуб сыграет против киевского "Динамо" в рамках третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

Это будет первое очное противостояние "Брюгге" и "Динамо". Ранее с бельгийским клубом встречались украинские "Днепр" и "Шахтер". Команда из Днепра провела три встречи с "Брюгге" и добыла в них две победы. Еще один матч завершился вничью. Что касается "Шахтера", то "горняки" играли против бельгийского гранда восемь раз. Две виктории на счету "Шахтера", один раз побеждал "Брюгге" и еще пять матчей завершились вничью.

БРЮГГЕ 0:0 ДИНАМО

4'- Опасно! Караваев обыгрался с Гармашем и пробил, но намного выше ворот! Отличный шанс был у гостей забить.

3'- Штрафной удар с фланга получает Динамо Киев.

Матч начался

СОСТАВЫ

Брюгге: Миньоле — Мата, Митрович, Дели, Соболь — Вормер, Ритс, Ванакен — Тау, Окереке, Бонавентуре

Запасные: Хорват, Амрабат, Схрейверс, Влитинк, Коолс, Мехеле, Опенда

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Сидорчук, Буяльский — Караваев, Гармаш, Вербич — Беседин

Запасные: Бущан, Шабанов, Кадири, Родригес, Де Пена, Цыганков, Соль

Напомним, в прошлом году динамовцы не сумели квалифицироваться на групповой этап Лиги чемпионов, вылетев на решающей стадии от Аякса. В Лиге Европы команда дошла до 1/8 финала, где капитулировала по всем статьям перед Челси.

СЛОВА ТРЕНЕРОВ

Филипп Клеман (Брюгге): "У нас очень хорошее представление о Динамо. Утром было еще одно командное собрание, на котором Эдуард Соболь, который долгое время играл в УПЛ, нам помогал. Он полностью согласился с тем, что я сказал. Счастлив, что сдал этот экзамен (смеется)".

Александр Хацкевич (Динамо): "Конечно, мы следили за соперником с того момента, как узнали результаты жеребьевки. Бельгийцы продали двух футболистов, при этом неплохо заработав, плюс приобрели достаточно опытного вратаря, который имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов и английской Премьер-лиге. А кто будет играть завтра у них, зависит от главного тренера".

Ответный матч состоится в Киеве 13 августа (вторник) в 20:30.