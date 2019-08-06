Капитан Арсенала продолжит карьеру в чемпионате Франции

Новости спорта: Защитник сборной Франции и лондонского Арсенала Лоран Косельни близок к переходу во французскую Лигу 1.

Французский защитник лондонского «Арсенала» Лоран Косельни, вероятно, продолжит карьеру на родине.

Как сообщает The Telegraph, следующим клубом 33-летнего футболиста может стать «Бордо». «Канониры» согласились отпустить игрока за £ 4,6 млн (€ 5 млн). Ожидается, что уже сегодня, 6 августа, Косельни пройдёт медицинский осмотр перед трансфером в стан французской команды, после чего сможет подписать контракт, условия которого он уже согласовал.

Ранее сообщалось, что в подписании Косельни также заинтересованы «Лион» и «Ренн».

Косельни защищает цвета «Арсенала» с 2010 года и за девять лет завоевал с «канонирами» три Кубка и два Суперкубка Англии. Его контракт с лондонским клубом действует до лета 2020 года. В минувшем сезоне французский защитник принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 3 гола, а также получил 1 жёлтую карточку.