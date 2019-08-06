Форвард Десны: Очень хотели реабилитироваться после проигрыша в первом туре

Новости спорта: Александр Филиппов рассказал об адаптации новичков и подготовке к следующему матчу.

Александр Филиппов поделился впечатлениями от выигранного матча против Ворсклы во второму туре УПЛ.

"Главное, что выиграли. Очень хотели реабилитироваться после проигрыша в первом туре. Теперь все пришло в норму и мы в хорошем настроении готовимся к Днепр-1", — приводит слова игрока официальный сайт УПЛ.

Нападающий Десны считает, что новички хорошо адаптировались и готовы приносить пользу. Отдельно Филиппов выделили Ефима Коноплю.

"Все быстро влились, безболезненно. Отработали на сборах, теперь помогают добиваться результата. У нас еще есть время, чтобы все отшлифовать".

"Ефим — хороший парень. Он еще на сборах хорошо проявил себя. Конопле сложно, так как на его позиции выступает капитан нашей команды. В любом случае, конкуренция — всегда позитив"

Отметим, что следующий поединок в УПЛ, который состоится 11-го августа в 17:00, "северяне" проведут против Днепр-1.