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Официально: Дерби объявил о подписании Уэйна Руни

Официально: Дерби объявил о подписании Уэйна Руни
17:53 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Легендарный английский форвард Уэйн Руни станет играющим тренером клуба из Чемпионшипа.

Уэйн Руни сделал шаг к тренерской карьере. Легендарный англичанин с января 2020-го года вступит в должность играющего тренера в Дерби Каунти, сообщает официальный сайт "баранов".

Срок сотрудничества Руни с Дерби Каунти составит 18 месяцев, а клуб будет иметь опцию продления на еще один год. Играть англичанин будет под 32-м номером.

Задержка начала работы связана с тем, что Уэйн Руни собирается закончить сезон МЛС вместе с Ди Си Юнайтед.

Напомним, что в прошлом сезоне с "баранами" работал Фрэнк Лампард, который теперь возглавляет лондонский Челси.

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Футбол, Чемпионат Англии, Новости футбола, Уэйн Руни, ФК Дерби.
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