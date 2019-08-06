Официально: Дерби объявил о подписании Уэйна Руни

Уэйн Руни сделал шаг к тренерской карьере. Легендарный англичанин с января 2020-го года вступит в должность играющего тренера в Дерби Каунти, сообщает официальный сайт "баранов".
Срок сотрудничества Руни с Дерби Каунти составит 18 месяцев, а клуб будет иметь опцию продления на еще один год. Играть англичанин будет под 32-м номером.
Задержка начала работы связана с тем, что Уэйн Руни собирается закончить сезон МЛС вместе с Ди Си Юнайтед.
Напомним, что в прошлом сезоне с "баранами" работал Фрэнк Лампард, который теперь возглавляет лондонский Челси.