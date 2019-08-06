Арсенал и Барселона согласовали переход Филиппе Коутиньо

Новости спорта: Атакующий полузащитник Барселоны Филиппе Коутиньо следующий сезон вероятнее всего проведет в лондонском Арсенале.

Лондонский Арсенал близок к аренде бразильского атакующего хавбека Барселоны Филиппе Коутиньо, сообщает L'Equipe.

Ранее стало известно, что Барселона готова отдать Коутиньо в аренду за 27-30 млн евро. На такой шаг "блаугранас" пошли из-за того, что ни один клуб в летнее трансферное окно не проявил предметного интереса к 27-летнему бразильцу. Трансфер на Эмирейтс – шанс полузащитника вернуться к АПЛ, где он и стал звездой благодаря выступлениям в составе Ливерпуля.

В прошлом сезоне Примеры Филиппе Коутиньо провел 34 матча, в которых отметился 5-ю голами и двумя ассистами. В январе 2018-го Барселона заплатила за его переход 120 млн евро плюс бонусы.