Монако проявляет интерес к лидеру атаки Ромы

Новости спорта: Форвард сборной Боснии и римской Ромы Эдин Джеко вызвал интерес со стороны Монако.

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко может стать игроком «Монако», сообщает France Football.

По информации источника, в услугах 33-летнего боснийского футболиста заинтересован лично главный тренер «Монако» Леонарду Жардим. Ожидается, что Джеко может заменить в команде Радамеля Фалькао, чьё будущее в настоящий момент остаётся неизвестным.

Ранее сообщалось, что миланский «Интер» предложил «Роме» за Джеко € 13 млн плюс € 2 млн в виде бонусов. В римском клубе намерены выручить от продажи боснийского игрока не менее € 20 млн.

Джеко выступает за «Рому» с 2015 года. В минувшем сезоне босниец принял участие в 33 матчах итальянского национального чемпионата, забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2020 года.