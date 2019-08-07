Ромелу Лукаку отказывается возвращаться в расположение МЮ

Новости спорта: Бельгийский форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку находится в расположении Андерлехта.

Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку находится в расположении Андерлехта, тренируясь с бельгийской командной.

Предполагалось, что во вторник он вернется в МЮ, однако этого не произошло. По данным Sport Mediaset, Лукаку объявил бойкот английскому клубу и требует его продать.

На трансфер Лукаку называются два претендента – итальянские Интер и Ювентус. Туринский клуб хотел обменять форварда на Пауло Дибалу, но тот отказался переходить в МЮ, тогда как Интер не готов платить за бельгийца запрашиваемые 85 млн евро.