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Ромелу Лукаку отказывается возвращаться в расположение МЮ

Ромелу Лукаку отказывается возвращаться в расположение МЮ
06:40 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Бельгийский форвард Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку находится в расположении Андерлехта.

Нападающий Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку находится в расположении Андерлехта, тренируясь с бельгийской командной.

Предполагалось, что во вторник он вернется в МЮ, однако этого не произошло. По данным Sport Mediaset, Лукаку объявил бойкот английскому клубу и требует его продать.

На трансфер Лукаку называются два претендента – итальянские Интер и Ювентус. Туринский клуб хотел обменять форварда на Пауло Дибалу, но тот отказался переходить в МЮ, тогда как Интер не готов платить за бельгийца запрашиваемые 85 млн евро.

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ФК Манчестер Юнайтед, Ромелу Лукаку, Футбол, Новости футбола.
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