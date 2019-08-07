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Легендарного немецкого футболиста обвинили в мошенничестве

Легендарного немецкого футболиста обвинили в мошенничестве
03:55 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Легендарный немецкий футболист и тренер Франц Беккенбауэр был обвинен в мошенничестве.

Франц Беккенбауэр был обвинен в мошенничестве швейцарской Генеральной прокуратурой, сообщает Sky Sports. Игрок и тренер, выигравший чемпионат мира по футболу, обвиняется в выплате бывшему катарскому руководителю ФИФА Мохамеду бин Хаммаму 8,4 миллионов фунтов перед чемпионатом мира 2006 года.

Беккенбауэр возглавлял организационный комитет Кубка мира 2006 года, и в то время Бин Хаммам был членом Исполнительного комитета ФИФА и Финансового комитета ФИФА. Генпрокуратура заявила, что летом 2002 года Беккенбауэр взял кредит в размере 10 миллионов швейцарских франков на свое имя. Эта сумма была использована для финансирования различных платежей, осуществляемых через швейцарскую юридическую фирму в адрес катарской фирмы, которой владел Хаммам.

"Точную цель общих выплат в 10 миллионов швейцарских франков Мохаммеду бин Хаммаму объяснить так и не удалось, - говорится в заявлении. - Ответа на запрос нет до сегодняшнего дня".

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Федеральная прокуратура Швейцарии также предъявила обвинения в мошенничестве трем бывшим высокопоставленным немецких функционерам и бывшему чиновнику ФИФА в связи с теми же выплатами перед чемпионатом мира в 2006 году.

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Футбол, Новости футбола, Франц Беккенбауэр.
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