Легендарного немецкого футболиста обвинили в мошенничестве

Новости спорта: Легендарный немецкий футболист и тренер Франц Беккенбауэр был обвинен в мошенничестве.

Франц Беккенбауэр был обвинен в мошенничестве швейцарской Генеральной прокуратурой, сообщает Sky Sports. Игрок и тренер, выигравший чемпионат мира по футболу, обвиняется в выплате бывшему катарскому руководителю ФИФА Мохамеду бин Хаммаму 8,4 миллионов фунтов перед чемпионатом мира 2006 года.

Беккенбауэр возглавлял организационный комитет Кубка мира 2006 года, и в то время Бин Хаммам был членом Исполнительного комитета ФИФА и Финансового комитета ФИФА. Генпрокуратура заявила, что летом 2002 года Беккенбауэр взял кредит в размере 10 миллионов швейцарских франков на свое имя. Эта сумма была использована для финансирования различных платежей, осуществляемых через швейцарскую юридическую фирму в адрес катарской фирмы, которой владел Хаммам.

"Точную цель общих выплат в 10 миллионов швейцарских франков Мохаммеду бин Хаммаму объяснить так и не удалось, - говорится в заявлении. - Ответа на запрос нет до сегодняшнего дня".

Федеральная прокуратура Швейцарии также предъявила обвинения в мошенничестве трем бывшим высокопоставленным немецких функционерам и бывшему чиновнику ФИФА в связи с теми же выплатами перед чемпионатом мира в 2006 году.