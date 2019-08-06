Топ-10 самых дорогих покупок клубами АПЛ за лето 2019

Новости спорта: Представляем вашему вниманию топ самых дорогих приобретений клубами английской Премьер лиги.

Близится к завершению летняя трансферная кампания в одной из лучших футбольных лиг мира - английской Премьер лиге.

По не так давно принятым правилам трансферное окно в АПЛ закрывается перед стартовым туром чемпионата, а именно уже в ближайший четверг, 8 августа. Безусловно, до закрытия трансферного окна, в дэдлайн, многие английские клубы смогут удивить своими трансферами, но это будет потом, а сейчас мы представляем вашему вниманию топ самых дорогих приобретений клубами английской Премьер лиги!

Рейтинг самых дорогих покупок футболистов клубами АПЛ лета 2019 года:

10. Рауль Хименес (38 миллионов евро)

Открывает список самых дорогих покупок Рауль Хименес, который стал рекордным приобретением Вулверхэмптона. Хименес появился в составе "волков" еще в прошлом сезоне, перебравшись на правах аренды из лиссабонской Бенфики. Сезон в АПЛ стал настолько удачным для него и команды в целом, что руководство клуба не раздумывая долго решило выкупить контракт мексиканского форварда за 38 миллионов евро! Очень правильное решение для команды, которая планирует бороться за место в еврокубках и выступает в Лиге Европы.

9. Себастьян Алле (40 миллионов евро)

Одной из главных задач Вест Хэма этим летом было подписать хорошего и результативного нападающего. Позиция форварда была единственной проблемной позицией команды Пеллегрини и "молотобойцы" нашли решение в Айнтрахте, подписав Себастьяна Алле за 40 миллионов евро!

8. Джоэлинтон (44 миллиона евро)

Ньюкасл Юнайтед начал перестройку в клубе и команду летом покинули ряд футболистов, включая главного креативщика команды Айосе Переса, который перебрался в Лестер Сити. Состав "сорок" пополнили в это трансферное окно такие игроки как: Сен-Максимен из Ниццы, Йетро Виллемс из Айнтрахта. Но главным трансфером Ньюкасла стал форвард Хоффенхайма Джоэлинтон, который стал рекордной покупкой в истории "сорок". За бразильца Ньюкасл заплатил немецкому клубу 44 миллиона евро!

7. Юри Тилеманс (45 миллионов евро)

На седьмой строчке рейтинга разместился Юри Тилеманс, который перебрался из Монако в Лестер. Тилеманс появился в составе "лис" еще в прошлом сезоне, перейдя на правах аренды. Бельгиец быстро адаптировался в английском чемпионате и за короткое время стал одним из лидеров команды Роджерса, следовательно вопрос выкупа контракта футболиста решился очень быстро. За Юри Тилеманса Лестер заплатил Монако 45 миллионов евро.

6. Матео Ковачич (45 миллионов евро)

Челси получил трансферный бан на два сезона и соответственно проводить трансферную кампанию не имел возможности. Команду покинул этим летом главный лидер команды Эден Азар. Кроме того, "синие" лишились и главного тренера. На смену итальянцу Маурицио Сарри пришел Фрэнк Лэмпард. Единственная покупка Челси это хорват Матео Ковачич, который прошлый сезон провел в лондонском клубе на правах аренды и несмотря на запрет трансферов, эту сделку "аристократам" разрешили провести. Реалу за хорватского полузащитника Челси заплатил 45 миллионов евро и это 6 строчка рейтинга.

5. Аарон Ван Биссака ( 55 миллионов евро)

Манчестер Юнайтед не боится тратить большие деньги на футболистов и этим летом уже привычно неплохо потратились, благо клуб имеет такую возможность. Высокие спонсорские доходы позволяют "манкунианцам" осуществлять большие трансферы и не бояться нарушить финансовый фейер-плей. Команде Сульшера нужно было усилять линию обороны и они нашли решение на позицию правого защитника в Кристал Пэлас в лице Аарона Ван Биссаки. Пэлас получил за одного из своих лидеров солидные 55 миллионов евро!

4. Танги Ндомбеле (60 миллионов евро)

Потихоньку приближаемся к топ-3 и тут у нас Тоттенхэм. Неожиданно, учитывая, что последние годы "шпоры" совсем не тратили денег на трансферы футболистов. Но Маурисио Почеттино очень нужна была "свежая кровь". Руководство Тоттенхэма наконец-то вышло на трансферный рынок и первое приобретение стало сразу рекордным в истории клуба! "Шпорам" удалось выиграть борьбу у Реала за талантливого центрального полузащитника Лиона и сборной Франции Танги Ндомбеле. Прекрасное усиление центральной линии, которое обошлось клубу в 60 миллионов евро!

3. Родриго 70 (миллионов евро)

Топ-3 рейтинга открывает Манчестер Сити. Ну конечно, куда же без самого богатого клуба АПЛ. Действующие чемпионы Англии вели себя довольно скромно на трансферном рынке этим летом и приобрели лишь Родриго из мадридского Атлетико, в лице которого Гвардиола видит замену возрастному Фернандиньо, который, к слову, заявил, что это его последний сезон в составе Сити. За Родри "горожане" заплатили Атлетико около 70 миллионов евро!

2. Николя Пепе (80 миллионов евро)

Лондонский Арсенал всегда осторожничал на трансферном рынке, пытаясь максимально экономить на трансферах. Но в этом году "канониры" наконец-то раскошелились! Арсенал приобрел одного из главных талантов чемпионата Франции Николя Пепе. За 24-летнего форварда Лиллю заплатили 80 миллионов евро! Это рекордный трансфер в истории Арсенала! Посмотрим как он себя проявит в АПЛ, но сейчас о нем говорят, что это "новый" Азар.

1. Харри Магуайр (87 миллионов евро)

Главный трансфер этого лета в АПЛ это конечно же Харри Магуайр. Около месяца ходили слухи о возможном переходе защитника Лестера то в Ман Сити, то в Ман Юнайтед и вот наконец-то этот трансфер свершился. В понедельник, 5 августа, Манчестер Юнайтед официально объявил о покупке Харри Магуайра из Лестера за сумасшедшие 87 миллионов евро!!! Магуайр стал самым дорогим защитником в истории футбола! Посмотрим насколько англичанин оправдает потраченные на него средства.

Трансферное окно еще не закрылось в Англии, поэтому стоит упомянуть еще и некоторые вероятные трансферы. Среди таких возможный переход Ло Чельсо из Бетиса в Тоттенхэм (ориентировочная цена 65 миллионов евро), а также главная трансферная бомба - это возможный трансфер Эриксена из Тоттенхэма в МЮ. "Красные дьяволы" в случае если трансфер осуществится установят новый клубный рекорд, поскольку "шпоры" хотят за своего лидера получить 130 миллионов евро! Следим за новостями.