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Норвич намерен подписать хавбека Челси Дэнни Дринкуотера

Норвич намерен подписать хавбека Челси Дэнни Дринкуотера
19:56 Сегодня Телеграф football24.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Полузащитник Челси Дэнни Дринкуотер может перебраться в стан новичка АПЛ Норвич Сити.

"Канарейки" вступили в гонку за хавбеком лондонцев Дэнни Дринкуотером, сообщает The Sun.

Дринкуотер вместе с Тьемуэ Бакайоко попал в список игроков, на которых в новом сезоне не рассчитывает Лэмпард не рассчитывает на двух игроков Челси – клуб постарается продать футболистов наставник Челси Фрэнк Лэмпард. Ранее экс-полузащитник Лестера, который помог "лисам" завоевать сенсационное чемпионство в сезоне 2015/16, был в опале у предыдущего тренера "синих" Маурицио Сарри.

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В прошлом сезоне Дэнни Дринкуотер провел только полчаса в матче за Суперкубок Англии против Манчестер Сити. Также на него претендует Брайтон.

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ФК Челси, Футбол, ФК Норвич, Новости футбола, Дэнни Дринкуотер.
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