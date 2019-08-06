Норвич намерен подписать хавбека Челси Дэнни Дринкуотера

Новости спорта: Полузащитник Челси Дэнни Дринкуотер может перебраться в стан новичка АПЛ Норвич Сити.

"Канарейки" вступили в гонку за хавбеком лондонцев Дэнни Дринкуотером, сообщает The Sun.

Дринкуотер вместе с Тьемуэ Бакайоко попал в список игроков, на которых в новом сезоне не рассчитывает Лэмпард не рассчитывает на двух игроков Челси – клуб постарается продать футболистов наставник Челси Фрэнк Лэмпард. Ранее экс-полузащитник Лестера, который помог "лисам" завоевать сенсационное чемпионство в сезоне 2015/16, был в опале у предыдущего тренера "синих" Маурицио Сарри.

В прошлом сезоне Дэнни Дринкуотер провел только полчаса в матче за Суперкубок Англии против Манчестер Сити. Также на него претендует Брайтон.