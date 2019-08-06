Карло Анчелотти: Я угрожал президенту Наполи, чтобы тот подписал Хамеса

Новости спорта: Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти рассказал, насколько важным для него было подписать Хамеса Родригеса.

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти считает, что у его команды есть небольшое преимущество перед соперниками по Серии А, так как летом состав команды практически не изменился. "Наполи" сохранил своих лучших игроков, добавив в команду Джованни Ди Лоренцо, Костаса Маноласа и Эльджифа Эльмаса.

"Я спокоен и буду таким до 2 сентября, - цитирует Анчелотти Gazzetta dello Sport. - Продолжительность открытого трансферного окна меня немного беспокоит, но теперь я к этому привыкаю. Я не просто заставлял президента клуба подписать Хамеса, я угрожал ему! Я, конечно, шучу.

Мы все хотим улучшить команду, потому что хотим победить. "Наполи" доберется до начала сезона проверенный временем. Мы не должны экспериментировать. Это может дать нам небольшое преимущество перед нашими конкурентами, которые многое изменили".