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Карлос Вальдеррама: Хамес Родригес должен уйти из Реала

Карлос Вальдеррама: Хамес Родригес должен уйти из Реала
00:55 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Легенда колумбийского футбола Карлос Вальдеррама советует Хамесу Родригесу покинуть мадридский Реал.

Полузащитник Хамес Родригес должен покинуть "Реал" этим летом, считает легенда колумбийского футбола Карлос Вальдеррама. По мнению ветерана главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан не хочет видеть его соотечественника в своей команде.

"Хамес? Он должен найти другую команду, - цитирует Вальдерраму испанская пресса. - Тренер не хочет видеть его в команде, и он не будет играть, если останется в "Реале". Хамес должен уйти. Когда он подписал контракт с "Реалом", все были в восторге, но тренер просто не хочет его видеть.

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Проблема в том, что он не будет играть. Было бы лучше, если бы он ушел, учитывая, что за стартовый состав отвечает только тренер. Учитывая его навыки и возможности, он может успешно играть в любом клубе".

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ФК Реал, Футбол, Новости футбола, Хамес Родригес.
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