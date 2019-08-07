Тренер Брюгге: Динамо ничем не удивило

Новости спорта: Наставник Брюгге хотел бы и в Киеве добиться минимальной победы.

Главный тренер бельгийского Брюгге Филипп Клеман после победы над Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов не скрывал своего удовлетворения результатом.

"Мы довольны результатом. Счет 1:0 - это хороший результат. В ответном матче в Киеве было бы не плохо иметь хотя бы такой же результат.

Динамо нас не удивило. Мы хорошо изучили соперника, Знали, что нас ждет. У Динамо много разных качеств, но постарались лишить соперника их лучших качеств.

Я доволен игрой команды. С каждым матчем мы играем все лучше. Особенно я доволен первым таймом матча с Динамо", – цитирует Клемана официальный сайт Брюгге.

Напомним, киевское Динамо проиграло первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против бельгийского Брюгге.