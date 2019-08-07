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Буяльский: Судья не давал нам играть

Буяльский: Судья не давал нам играть
09:42 Сегодня Телеграф ua-football.com/

Новости спорта: Виталий верит в успешный итог противостояния с бельгийцами.

Полузащитник киевского "Динамо" рассказал о причинах поражения от "Брюгге" в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов.

- Это только первый тайм. Счет 1:0, в Киеве все будет совсем по-другому.

- Пенальти повлиял на команду?

- Нужно было реализовывать свои моменты в первом тайме. Нужно было забить хотя бы один мяч.

- Казалось, что темп игры слишком медленный. Не хватало движения мяча в центре.

- Судья не давал играть, свистел при любом фоле и сбивал темп.

- Вербич был очень заведен. Насколько ему мешала играть травма?

- Это нужно спросить у него.

- Какое настроение перед ответным матчем? Что хочется сказать болельщикам?

- Хочется, чтобы они пришли и поддержали нас так, как сегодня фанаты поддерживали команду соперника, и тогда все будет нормально.

Напомним, ответная игра между командами состоится во вторник, 13 августа. Читайте также: Караваев - Конечно, вся вина лежит на мне

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Виталий Буяльский.
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