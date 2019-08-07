Буяльский: Судья не давал нам играть

Полузащитник киевского "Динамо" рассказал о причинах поражения от "Брюгге" в третьем раунде квалификации Лиги Чемпионов.
- Это только первый тайм. Счет 1:0, в Киеве все будет совсем по-другому.
- Пенальти повлиял на команду?
- Нужно было реализовывать свои моменты в первом тайме. Нужно было забить хотя бы один мяч.
- Казалось, что темп игры слишком медленный. Не хватало движения мяча в центре.
- Судья не давал играть, свистел при любом фоле и сбивал темп.
- Вербич был очень заведен. Насколько ему мешала играть травма?
- Это нужно спросить у него.
- Какое настроение перед ответным матчем? Что хочется сказать болельщикам?
- Хочется, чтобы они пришли и поддержали нас так, как сегодня фанаты поддерживали команду соперника, и тогда все будет нормально.
Напомним, ответная игра между командами состоится во вторник, 13 августа. Читайте также: Караваев - Конечно, вся вина лежит на мне