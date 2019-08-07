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Арсенал нацелился на лидера обороны Лейпцига

Арсенал нацелился на лидера обороны Лейпцига
10:16 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: "Канониры" нацелились на Дайота Упамекано.

Лондонский «Арсенал» решительно настроен усилить свой состав защитником РБ «Лейпциг» Дайотом Упамекано.

Как сообщает La Voix Du Nord, английский клуб предложил за футболиста 70 миллионов евро, но немцы ответили отказом. Отметим, что ранее «Лейпциг» отклонил 60-миллионное предложение «Арсенала».

Стоит отметить, что сумма отступных в контракте француза составляет 100 миллионов евро, а через год она уменьшится до 80 миллионов.

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20-летний Упамекано играет за «Лейпциг» с 2017 года. Всего в составе немецкого клуб он провел 75 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола.

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Футбол, Новости футбола, РБ Лейпциг, Дайот Упамекано.
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