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Аякс намерен заполучить лидера Брюгге

Аякс намерен заполучить лидера Брюгге
10:29 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Twitter

Новости спорта: Полузащитник Ханс Ванакен может перебраться в Амстердам.

Аякс идентифицировал лучшего игрока прошлого чемпионата Бельгии Ханса Ванакена как замену Донни ван де Бееку, сообщает Nieuwsblad.be.

Ван де Беек близок к уходу в Реал за примерно 50 млн евро. Источник утверждает, что игра против ПАОКа (2:2) могла быть последней для Донни в футболке амстердамцев.

Ванакен продлил контракт с Брюгге в прошлом году. Он ранее говорил, что не желает покидать клуб ради игры за середняк топ-чемпионатов, однако возможность бороться за трофеи с Аяксом может соблазнить его сменить клуб.

Брюгге - Динамо: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)

Ханс с пенальти забил единственный мяч во встрече Брюгге и Динамо в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Ответный поединок состоится в Киеве 13 августа.

Ванакен может стать не первым важным игроком, который покинул Брюгге этим летом. Ранее клуб уже продал Уэсли и Марвелоса Накамбу в Астон Виллу, а Арно Груневелда – в Борнмут.

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ФК Аякс, Футбол, ФК Брюгге, Новости футбола, Ханс Ванакен.
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