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Бабич: Мариуполь - не фарм-клуб Шахтера

Бабич: Мариуполь - не фарм-клуб Шахтера
10:36 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Главный тренер приазовцев рассказал о взаимоотношениях с "Шахтером".

Наставник «Мариуполя» Александр Бабич заявил, что его команда не является фарм-клубом донецкого «Шахтера».

– У нас большое количество арендованных, в этом есть как свои плюсы, так и минусы. Эта молодежь помогает нам, а мы помогаем им. Мы знаем, что в «Шахтере» и «Динамо» собраны самые талантливые молодые футболисты.

Мы не фарм-клуб, но видим, что практика, которая у нас есть – она приносит результат. Эти ребята помогают достигать поставленных целей.

– В арендных соглашениях прописан запрет этим футболистам играть против «Шахтера»?

– В договорах прописана сумма, которую нужно заплатить, чтобы арендованные сыграли против «Шахтера». Эта сумма достаточно большая, мы ее не можем себе позволить.

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– О каких порядках идет речь? Десятки тысяч гривен, сотни тысяч?

– Сотни тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что «Мариуполь» 10 часов добирался автобусом в Одессу на матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против АЗ. Поединок состоится 8-го августа на стадионе «Черноморец», начало в 20:00.

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ФК Шахтер, Футбол, Новости футбола, ФК Мариуполь, Александр Бабич.
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