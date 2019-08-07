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Стали известны детали личного контракта Руни в Дерби Каунти

Стали известны детали личного контракта Руни в Дерби Каунти
11:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: Легенда сборной Англии вернулся в родную страну.

По информации Daily Mail, нынешний форвард Ди Си Юнайтед Уэйн Руни, который в январе 2020 года перейдет в Дерби Каунти, будет зарабатывать в новом клубе 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Таким образом, за 18 месяцев английский футболист получит 8 млн фунтов. В американском клубе его заработная плата составляет 2,2 млн фунтов в год.

Напомним, что в Дерби Уэйн будет выступать в роли играющего тренера. В текущем сезоне МЛС он в 23 поединках забил 11 голов и сделал 6 ассистов.

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Также сообщается, что Ди Си Юнайтед может заменить Руни нынешним футболистом Арсенала - Озилом.

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Футбол, Новости футбола, Уэйн Руни, ФК Дерби Каунти.
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