Стали известны детали личного контракта Руни в Дерби Каунти

Новости спорта: Легенда сборной Англии вернулся в родную страну.

По информации Daily Mail, нынешний форвард Ди Си Юнайтед Уэйн Руни, который в январе 2020 года перейдет в Дерби Каунти, будет зарабатывать в новом клубе 100 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Таким образом, за 18 месяцев английский футболист получит 8 млн фунтов. В американском клубе его заработная плата составляет 2,2 млн фунтов в год.

Напомним, что в Дерби Уэйн будет выступать в роли играющего тренера. В текущем сезоне МЛС он в 23 поединках забил 11 голов и сделал 6 ассистов.

Также сообщается, что Ди Си Юнайтед может заменить Руни нынешним футболистом Арсенала - Озилом.